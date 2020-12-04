‏الإريانى : انفجار مطار صنعاء يؤكد استخدام مليشيا الحوثى الأعيان المدنية

جدة - نرمين السيد - قال وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى إن انفجار مخازن للسلاح فى مطار صنعاء الدولى، يؤكد استغلال مليشيا الحوثى حرم المطار وتحويله إلى مخابئ للتدريب وتخزين وتطوير اسلحتها، بإشراف خبراء حزب الله وإيران، منطلق لشن هجماتها الإرهابية".





وأضاف وزير الإعلام فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إن الانفجار يؤكد استمرار مليشيا الحوثى المدعومة من إيران فى استخدام الأعيان المدنية، للأغراض العسكرية وتعريض حياة المدنيين للخطر‏. وأشار الإريانى إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى فى مناطق سيطرة مليشيا الحوثى، حيث سبق وانفجرت مخازن للسلاح فى المنازل والمساجد والمدارس، وأشهرها حادثة انفجار أحد الهناجر المستخدمة كمعمل لتصنيع وتركيب أجزاء الأسلحة والصواريخ المهربة من إيران بجوار مدرسة للبنات بحى هبره، وراح ضحيته عدد من الأبرياء بينهم أطفال‏. ولفت الإريانى، إلى أن مليشيا الحوثى تعتبر أن صمت المجتمع الدولى وتغاضيه عن هذه الممارسات وغيرها من الجرائم الإرهابية، ضوء أخضر لارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات التى يدفع ثمنها المدنيين، واتخاذهم دروعا بشرية لتنفيذ مخططاتها الإجرامية أشباعا لنزواتها التسلطية وقربانا لنظام الملالى فى إيران.

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