البحرين ثانى دولة فى العالم تجيز استخدام لقاح فايزر ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، فى البحرين، اليوم الجمعة، على الاستخدام الطارئ للقاح الذى تنتجه شركتا "فايزر" و"بيونتيك" ضد فيروس كورونا "كوفيد-19"، لتصبح ثانى دولة فى العالم تجيز الاستخدام لهذا اللقاح.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، فإن ذلك سيتم من خلال إتاحة اللقاح أمام الفئات المعرضة بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات فيروس كورونا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والفئات الأخرى التى تحددها وزارة الصحة بهدف توفير اللقاحات المضادة للفيروس. وقالت الدكتورة مريم عذبى الجلاهمة الرئيس التنفيذى للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، أنه قد تم عقد اجتماعات مكثفة لدراسة الوثائق التى قدمتها الشركة، والتى شملت جودة التصنيع ونتائج تحليل السلامة خلال الشهرين الماضيين. وبإجازة الاستخدام الطارئ للقاح فايزر تكون المملكة قد أقرت ثانى استخدام طارئ للقاح فى البحرين بعد لقاح شركة سينوفارم، وهو ما يؤكد الحرص الذى توليه المملكة للحفاظ على صحة وسلامة كافة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا فى المجتمع. من جهتها قالت ليندسى ديتشى، رئيس مجموعة فايزر الخليج إن "ترخيص الاستخدام الطارئ اليوم فى مملكة البحرين يمثل لحظة تاريخية أخرى فى المعركة ضد فيروس كورونا "كوفيد-19". وتابعت ديتشى "هذا الترخيص هدف نعمل على تحقيقه منذ أن أعلنا لأول مرة أن العلم سينتصر، ونشيد بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية فى مملكة البحرين لقدرتها على إجراء تقييم دقيق واتخاذ الإجراءات فى الوقت المناسب للمساعدة فى حماية المواطنيين والمقيمين فى مملكة البحرين".

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