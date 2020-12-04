استشهاد طفل فلسطينى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، استشهاد الطفل على أيمن نصر أبو عليا 13 عاما، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال فى مواجهات اندلعت ظهر اليوم فى قرية المغير شمال شرق رام الله.





وذكرت الصحة، فى بيان، لها أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، أن الطفل أصيب بالرصاص الحى فى منطقة البطن، وتم نقله إلى مجمع فلسطين الطبى فى رام الله بحالة حرجة، وأدخل إلى غرفة العمليات إلا أن محاولات إنعاشه باءت بالفشل. وقال رئيس مجلس قروى المغير، أمين أبو عليا، إن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال عند المدخل الشرقى للقرية، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحى، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة الطفل أبو عليا بالرصاص الحى فى بطنه، إضافة لـ4 شبان أصيبوا بالرصاص المطاطى وجرى علاجهم ميدانياً.

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