الخارجية الكويتية: مباحثات مثمرة بين الأطراف الخليجية لتحقيق التضامن الدائم

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتى ووزير الإعلام بالوكالة، أنه جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية، أكد فيها كافة الأطراف حرصهم على الاستقرار الخليجى والعربى، وعلى الوصول لاتفاق نهائى يحقق التضامن الدائم بين الدول.





وجاء فى بيان لوزارة الخارجية الكويتية، عبر تويتر، "جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية أكد فيها كافة الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجى والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائى يحقق ما تصبوا إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم". وتابع البيان "وفى هذا الإطار نعرب عن التقدير للسيد جاريد كوشنر، كبير مستشارى الرئيس الأمريكى، على الجهود القيمة التى بذلها مؤخرا فى هذا الصدد". وأوضح البيان أن ذلك يأتى "فى إطار جهود المصالحة التى سبق أن قادها سيدى حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، واستمراراً للجهود التى يبذلها حالياً سيدى حضرة صاحب السمو".

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