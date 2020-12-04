الرئاسة الفلسطينية تدين محاولة مستوطن إسرائيلى إحراق كنيسة بالقدس

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة "معا" الفلسطينية، طالبت الرئاسة المجتمع الدولى بتوفير الحماية لأبناء شعبنا وأماكنه المقدسة المسيحية والإسلامية. وحملت الرئاسة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية استمرار اعتداءات المستوطنين ضد شعبنا وممتلكاته ومقدساته، مؤكدة أن هذه الاعتداءات المتكررة على الأماكن الدينية المسيحية والإسلامية، دليل على همجية ووحشية المستوطنين، الذين يمارسون الإرهاب بأبشع صوره، تحت بصر وسمع قوات الاحتلال الإسرائيلى. وحيت الرئاسة الفلسطينية "يقظة أبناء شعبنا المرابطين فى القدس، التى حالت دون إكمال المستوطن لجريمته".

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