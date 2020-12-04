مستوطن إسرائيلى يقتحم كنيسة الجثمانية بالقدس ويشعل النار فيها

جدة - نرمين السيد - أضرم مستوطن إسرائيلى، النار، عصر اليوم الجمعة، داخل كنيسة الجثمانية فى منطقة وادى قدرون بالقرب من طريق باب الأسباط فى مدينة القدس المحتلة، حسبما أفادت وكالة "معا" الفلسطينية.





وقال وديع أبو نصار، مستشار مجلس رؤساء الكنائس فى الأراضى المقدسة، قوله إن "الأضرار المادية داخل كنيسة الجثمانية بسبب الحريق هى طفيفة"، واستنكر هذا الاقتحام العدوانى بالقول "إن ما جرى هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء، وهذا يدل على الأفكار العنصرية الحاقدة والتى تجب معالجتها أمنيا وتربويا". ورجح أبو نصار، أن "تكون دوافع الجريمة عنصرية"، مشيرا إلى أن الشرطة الإسرائيلية قامت باعتقال المستوطن، وطالب "بفتح تحقيق عاجل وفورى حول الحادثة الخطيرة".

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