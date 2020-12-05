الوزراء السودانى يرفض تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية بصورته الحالية

جدة - نرمين السيد - أعلن مجلس الوزراء السودانى، عدم موافقته على تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية بصورته الحالية، داعيا جميع الأطراف لمراجعة قرار التشكيل والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الإنتقالية، والتى تحدد مهام كل مستويات الحكم و تضمن عبور البلاد لبر الأمان.





وقال فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الانتقالية، فى بيان لمجلس الوزراء، إن "ما تم نقاشه فى الاجتماع المشترك بين مجلسى السيادة و الوزراء، وتمت الموافقة عليه من جانبنا حول دور مجلس الشركاء، كان قاصراً فقط على أنه جسم تنسيقى لحل النزاعات والخلافات بين أطراف الفترة الإنتقالية، ولا ينطبق هذا الوصف على الاختصاصات المنصوص عليها فى قرار رئيس المجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القاضى بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية".

وأضاف: "لم يأخذ القرار فى الاعتبار ملاحظات رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك التى أبداها فى الاجتماع مع ممثلى الحرية والتغيير قبل يومين".

وذكر أن "الاختصاصات الواردة فى قرار التشكيل، خاصة الفقرة التى تنص على منح المجلس، أى سلطات أخرى لازمة لتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته، تعطى الانطباع بأن المجلس سيكون وصيا على الأجهزة المختلفة، وهذا يتعارض مع الاتفاق السياسى والوثيقة الدستورية".

وأضاف البيان: "لم يضع تشكيل المجلس أى اعتبار لمكونى المرأة والشباب وهو ما يتعارض أصلاً مع النقطة الثالثة فى الاختصاصات، ويتعارض مع الوثيقة الدستورية وأولويات الفترة الانتقالية التى تشترط إشراك النساء والشباب بصورة عادلة"، موضحا أن سلطة الرقابة والمتابعة والمحاسبة وتوجيه الفترة الانتقالية هى سلطة حصرية للمجلس التشريعى، بما يقتضى الإسراع فى تشكيله بصورة موسعة وممثلة لكل قوى الثورة ولجان المقاومة والمجتمع المدنى.

وأكد مجلس الوزراء السودانى، تفهم تحديات الانتقال، وتحديات الحكم بصورته الحالية التى فرضتها ظروف البلاد، وظللنا نسعى خلال العام الفائت لوحدة مكونات الحكم وعدم جرف البلاد للتشظى، مضيفا: "أننا حريصون على وجود شركاء السلام فى كل أجهزة الدولة من أجل تنفيذ الاتفاق وتحقيق السلام الشامل".