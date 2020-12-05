موريتانيا .. 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا بإجمالى 9 آلاف و181 حالة

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة، فى بيان، بثته الإذاعة الموريتانية، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالى إلى 182 حالة، كما تعافى 27 مصابا، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 8 آلاف و12 شخصا.

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