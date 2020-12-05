الغانم : سأحدد ترشحى لرئاسة مجلس الأمة الكويتى لاحقًا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم، إنه سيحدد لاحقًا موقفه من الترشح لرئاسة مجلس الأمة، حيث يتوافد الكويتيون على مراكز الاقتراع، اليوم السبت، لاختيار برلمانهم الجديد.





وفى تصريحات نقلتها قناة "العربية"، قال الغان إنه كانت هناك تخوفات من كثافة الحضور فى انتخابات البرلمان الكويتى بسبب فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن المشاركة جيدة حتى الآن فى الاقتراع. وشدد الغانم على أن دور مجلس الأمة المقبل حيوى لضمان أمن الكويت فى ظل التغيرات العالمية والإقليمية.

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