نقل البشير إلى المستشفى وسط غموض حول صحته

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "الراكوبة" المحلية فى السودان، كان محامى فى هيئة الدفاع عن البشير فى سجن كوبر بالعاصمة الخرطوم، وقال فى تصريحات سابقة إن موكله يعانى من مشاكل صحية تستوجب نقله إلى المستشفى.

وذكرت صحيفة السودانى أن البشير يقبع فى سجن كوبر منذ أبريل 2019، حيث يواجه عقوبة السجن فى تهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبى، كما تجرى محاكمته فى تهم تتعلق بتقويض النظام الدستورى.