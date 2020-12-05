جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، قالت خلية الإعلام الأمنى إنه "بأمر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولى ضربة جوية فى سلسلة جبال مكحول، أسفرت عن تدمير أوكار لعناصر عصابات داعش الإرهابية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق: تدمير 5 أوكار لداعش بضربة جوية للتحالف الدولى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.