الكويتيون يصوتون لاختيار مجلس الأمة

وتعد هذه الانتخابات البرلمانية هى الأولى فى عهد الأمير نواف الأحمد الصباح، الذى تولى المنصب فى سبتمبر الماضى، خلفًا للأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح. ومن المتوقع الإعلان عن النتائج الرسمية غدًا الأحد.
ويضم مجلس الأمة الكويتى خمسين عضوًا، موزعين على خمس دوائر انتخابية، ويتم انتخابهم عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، لدورة برلمانية تستمر أربع سنوات، فى حين يبلغ عدد المواطنين فى الكويت مليون و432 ألف نسمة، بينهم 273.940 من الذكور و293.754 من الإناث يحق لهم التصويت.
ويعطى القانون حق الانتخاب لكل مواطن كويتى بلغ من العمر 21 عامًا، ويستثنى "المتجنس الذى لم يمض على تجنسه 20سنة".
كما يعد الوزراء أعضاء غير منتخبين فى المجلس، بحكم مناصبهم، ولا يزيد عددهم عن ثلث أعضاء المجلس، أى 16 وزيرًا، بالإضافة إلى رئيس الحكومة.
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