انخفاض أسعار الذهب بعد تحقيق مكاسب كبيرة

انخفاض أسعار الذهب بعد تحقيق مكاسب كبيرةانخفضت أسعار الذهب إثر بيع المستثمرين للمعدن النفيس بعد ارتفاعات كبيرة في جلسات سابقة.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" الليلة الماضية، فقد انخفض الذهب في المعاملات الفورية 3ر0 في المائة إلى 92ر1834 دولارا للأوقية وهو في طريقه لتحقيق مكسب أسبوعي يقدر بـ6ر2 في المائة تقريبا.

بينما جرت تسوية العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند انخفاض 1ر0 في المائة إلى 1840 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ربح البلاتين 9ر2 في المائة وارتفع إلى 17ر1059 دولارا للأوقية وهو في طريقه لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر مارس الماضي.

وصعدت الفضة 2ر0 في المائة إلى 11ر24 دولارا للأوقية وارتفع البلاديوم 3ر2 في المائة إلى 56ر2353 دولارا.