بطريرك القدس: الاعتداء على كنيسة الجسمانية جريمة عنصرية

جدة - نرمين السيد - أدان البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن للروم الأرثوذكس، محاولة حرق كنيسة الجثمانية اليوم، السبت، على يد أحد المتطرفين الإسرائيليين.





ووصف ثيوفيلوس الثالث هذه المحاولة بالجريمة العنصرية التى تكشف عقلية متطرفة تستهدف الكنائس وعقاراتها. وقال إن هذا العمل المتطرف مستوحى من أيديولوجية راديكالية تسعى إلى طرد المسيحيين من الأرض المقدسة، داعيا المجتمع الدولى للمشاركة فى حماية المقدسات المسيحية، وحماية الوجود المسيحى الأصيل فى الأراضي المقدسة. وأشاد بطريرك القدس بدور الملك عبد الله الثانى، صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى الأراضى المقدسة، على المستويين المحلى والدولى، لافتاً إلى أن جريمة محاولة حرق كنيسة الجثمانية لا تقل فى فظاعتها وبشاعتها عن محاولات الجمعيات الاستيطانية السيطرة على عقارات الكنائس وأهمها عقارات باب الخليل. وشدد ثيوفيلوس الثالث على أن العنصرية عدو كريه لكل الشعوب، وأن السلام والتسامح والتآخى هى المدخل الأمثل لمستقبل مشرق فى مدينة القدس التى تعانى من الكراهية والعنصرية وما ينتج عنهما من جرائم.

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