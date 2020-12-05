المرصد: عمليات إعادة المرتزقة السوريين من ليبيا توقفت

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إن عمليات إعادة المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، قد توقفت منذ أكثر من 20 يوما.

وأوضح المرصد السوري أن آخر دفعة من المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق الليبية، عادت في منتصف نوفمبر الفائت، لتتوقف بعد ذلك.

وذكر المرصد أنه حصل على معلومات تفيد بأن تركيا لم تتوقف عن إعادة المرتزقة السوريين من ليبيا فحسب، بل تنوي إرسال دفعة جديدة من مرتزقة الفصائل السورية المسلحة نحو ليبيا، خلال الأيام القادمة.

ويتزامن هذا التطور مع التقدم الذي تحرزه عملية التسوية السياسية في ليبيا.

يذكر أن تعداد المجندين السوريين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ بحسب المرصد، نحو 18 ألف مرتزق، من بينهم نحو 350 طفلا دون سن الـ18، عاد منهم نحو عشرة آلاف بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية.

كما يذكر أن تعداد قتلى المرتزقة من الفصائل السورية الموالية لأنقرة في ليبيا، بلغ 496 قتيلا.