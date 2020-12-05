أمير الكويت في رسالة إلى الملك سلمان: تمثيل السعودية للإمارات والبحرين ومصر...

أكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، اليوم السبت، في رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن تمثيل المملكة لدولة الإمارات والبحرين ومصر يؤكد دورها الرائد لدعم استقرار المنطقة، ووحدة الصف.

وفي رسالته إلى الملك سلمان، أكد أمير الكويت شكره للسعودیة بقیادة الملك سلمان؛ على جهودها في ”تحقیق الإنجاز التاریخي بالوصول إلى الاتفاق النھائي لحل الخلاف الخلیجي“.

وأكد الشيخ نواف، أن ”ما تم التوصل إلیه بین الأشقاء یعد إنجازا سیعید لكیاننا الخلیجي وعملنا العربي المشترك وحدته وتماسكه في مواجھة التحدیات التي تعصف بالعالم أجمع، وبما یمكننا من العمل معا في سبیل تحقیق آمال وتطلعات شعوبنا المشروعة بالأمن والاستقرار والازدھار والرفاه“.

وفي رسالة مماثلة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، عبر أمير الكويت عن تقديره لنظيره القطري على ما بذلته الدوحة ”من جهود في سبيل إنجاح مساعي احتواء الأزمة الخليجية وإنهائها، بالتوصل إلى الاتفاق النهائي الذي يضمن لنا التضامن والتماسك في وحدة موقفنا“.

ونوه إلى أن ”الخطوة التي تحققت بالتوصل إلى الاتفاق بين الأشقاء، تعكس حرص (أمير قطر) على مكتسبات كياننا الخليجي ووحدته وتماسكه وصلابته ودوره على الساحتين الإقليمية والدولية، لنتمكن معا من العمل في سبيل تحقيق آمال وتطلعات شعوبنا، ومواجهة التحديات الجسام المحدقة بنا“، وفق ما ورد في الرسالة.

وأعلنت الخارجية الكويتية، أمس الجمعة، عن نجاح مباحثات مثمرة لحل الأزمة الخليجية برعاية كويتية وأمريكية، قد تقود إلى توقيع اتفاق نهائي لطي الخلاف مع قطر، الذي دام أكثر من ثلاث سنوات.