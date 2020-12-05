وزير خارجية عمان : أمريكا طرحت تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

جدة - نرمين السيد - قال وزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد البوسعيدى، اليوم السبت، إن ديفيد شينكر كبير الدبلوماسيين الأمريكيين لمنطقة الشرق الأوسط، ناقش مع بلاده إمكانية أن تصنف الولايات المتحدة جماعة الحوثى اليمنية المتحالفة مع إيران على كجماعة إرهابية.





وفى معرض رده على سؤال خلال قمة البحرين، اليوم السبت، عما إذا كان شينكر، أثار الأمر خلال زيارته لمسقط، قال الوزير "نعم، طُرح ذلك"، مضيفًا: "لا أعتقد أن هناك حلاً يستند إلى تصنيف أو حجب أحد أطراف هذا النزاع وإبعادهم عن طاولة التفاوض".

وتابع البوسعيدى: "وتساؤلى حيال (أى تصنيف أمريكى)، هل سيحل هذا القرار الصراع اليمنى مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه الجماعة طرف مهم؟ أم أنه من الأفضل دعم ما يحاول مبعوث الأمم المتحدة فعله بدعوة الجميع إلى الطاولة بما فيهم هذه الجماعة".

وبحسب "رويترز"، كان مصدران مطلعان أكدا، الشهر الماضى، أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هددت بإدراج جماعة الحوثى فى القائمة السوداء.