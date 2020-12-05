المرصد: تركيا سترسل دفعة مرتزقة جديدة إلى ليبيا

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جدة - نرمين السيد - كما كشف المرصد فى بيانه، عن توقف عودة المرتزقة السوريين الموالين لتركيا من ليبيا، فى إنذار بمساعى أنقرة لمعاودة إشعال الحرب والفوضى على الأراضى الليبية.
وكان موقع "إيتاميل رادار" الإيطالى المتخصص فى تتبع حركة الملاحة الجوية، كشف قبل أسبوع تقريبًا، عن تحركات لطيران الشحن العسكرى التركى وسط البحر المتوسط وشرقه باتجاه ليبيا، مؤكدًا أنه رصد طائرتى شحن عسكريتين توجهتا إلى غرب ليبيا، متوقعًا أن وجهتها كانت إلى مصراتة.
وحذرت التقارير الأخيرة من استمرار تركيا فى نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى عناصرها المنتشرة فى غرب ليبيا، وإلى العناصر التى تقاتل إلى جانب ميليشيات حكومة "الوفاق"، ما ينذر بإشعال مخطط الحرب والفوضى بين الأطراف الليبية المتفاوضة حاليًا من جديد.
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