بتهم تشمل ”التحريض على الفساد والانحراف الجنسي”.. سجن مساعدة سابقة لروحاني

أدان القضاء الإيراني شهيندخت مولاوردي، المساعدة السابقة لرئيس البلاد، بـ"الدعاية ضد النظام، والتحريض على الفساد والانحراف الجنسي، وتقديم معلومات ووثائق سرية بهدف زعزعة أمن البلاد".

حكم القضاء اليوم السبت على مولاوردي بالسجن لمدة عامين ونصف، وذلك بعد أن قدمت أجهزة الأمن والشرطة الشكوى ضدها منتصف يوليو الماضي.

وشغلت شهيندخت مولاوردي منصب مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، خلال الفترة الأولى لرئاسة روحاني، ولكنها قدمت استقالتها في ديسمبر 2018، بعد تنفيذ قانون منع توظيف المتقاعدين في الوظائف الحكومية.