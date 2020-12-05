زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب ساحل أنطاليا في تركيا

قالت مؤسسة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” إن زلزالاً بقوة 5.2 درجة ضرب السواحل التركية، قبالة ولاية أنطاليا جنوبي البلاد.

وأفاد مرصد قنديلي للزلازل، أن زلزالا بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر وقع اليوم قبالة ساحل إقليم أنطاليا التركي المطل على البحر المتوسط، وفقا لوكالة “رويترز”.

ووفقا للوكالة، أضاف المرصد أن مركز الزلزال كان على عمق 93.3 كيلومتر.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن سكان أنطاليا وأقاليم مجاورة شعروا بالهزة، ولم ترد تقارير حتى الآن عن خسائر أو أضرار.