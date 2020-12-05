العثور على 3 مفقودين علقت مركبتهم في منطقة رملية بتثليث

تمكن فريق غوث التطوعي للبحث والإنقاذ، اليوم (السبت)، من العثور على 3 مفقودين من بين 4 تاهوا في منطقة برية، بعد أن علقت مركبتهم في الرمال بالقرب من طريق الرين جهة محافظة تثليث.
وأوضح فريق غوث أنه تلقى بلاغاً عن متصل أرسل نداء استغاثة للجهات الأمنية بأنه عالق بالرمال بالقرب من طريق الرين جهة محافظة تثليث وانقطع الاتصال به، حيث انطلق الفريق فجرا للبحث عن المفقود عند آخر إحداثية التقطت لجواله.
وأشار إلى أنه تم العثور على 3 مفقودين أثناء البحث عن مفقود تثليت، حيث اتضح أنهم رفقة للمتصل المستغيث وأنهم كانوا في سيارة واحدة وتفرقوا، فيما تبقى المفقود الرابع ويواصل الفريق البحث عنه.
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