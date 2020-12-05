استعرض الأمن العام تفاصيل عمليات أمنية نفذتها الأجهزة المختلفة في عدد من مناطق المملكة، وأسفرت عن القبض على عدد من الجناة؛ تورطوا في ارتكاب جرائم مختلفة خلال الأسبوع الماضي.
ونشر الأمن العام مقطع فيديو مجمعاً للمخالفات التي ارتكبها المتورطون، على رأسها القبض على وافد من الجنسية الكاميرونية في الخبر امتهن النصب والاحتيال وتزييف الأوراق النقدية، كما ألقي القبض أيضًا على مواطنين في الرياض يتباهيان بإطلاق النار في الهواء من سـلاح مسدس من داخل مركبتهما.
وأطاح رجال الأمن بـ3 أشخاص في الرياض نفذوا عملية سطو على أحد المستودعات وسرقة أجهزة تتجاوز قيمتها 3,6 مليون ريال، كما تم القبض على تشكيل عصابي في الرياض مكون من 5 وافدين، تورطوا باختطاف 5 أشخاص من بني جلدتهم واحتجازهم بغرض ابتزازهم والمطالبة بفدية مالية لإخلاء سبيلهم.
وألقى الأمن القبض على مواطنين في الرياض تورطا بسرقة مركبات بعد تهشيم الزجاج والاستيلاء على مقتنيات شخصية ومبالغ مالية، كما تم القبض على 3 أشخاص في حفر الباطن تورطوا بارتكاب 43 قضية جنائية، تمثلت بسلب العمالة الوافدة وسرقة المركبات والمخيمات البرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالفيديو .. الأمن العام يستعرض تفاصيل جرائم أطيح بمنفذيها في عدة مناطق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.