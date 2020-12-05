بالفيديو .. الأمن العام يستعرض تفاصيل جرائم أطيح بمنفذيها في عدة مناطق

استعرض الأمن العام تفاصيل عمليات أمنية نفذتها الأجهزة المختلفة في عدد من مناطق المملكة، وأسفرت عن القبض على عدد من الجناة؛ تورطوا في ارتكاب جرائم مختلفة خلال الأسبوع الماضي.

ونشر الأمن العام مقطع فيديو مجمعاً للمخالفات التي ارتكبها المتورطون، على رأسها القبض على وافد من الجنسية الكاميرونية في الخبر امتهن النصب والاحتيال وتزييف الأوراق النقدية، كما ألقي القبض أيضًا على مواطنين في الرياض يتباهيان بإطلاق النار في الهواء من سـلاح مسدس من داخل مركبتهما.

وأطاح رجال الأمن بـ3 أشخاص في الرياض نفذوا عملية سطو على أحد المستودعات وسرقة أجهزة تتجاوز قيمتها 3,6 مليون ريال، كما تم القبض على تشكيل عصابي في الرياض مكون من 5 وافدين، تورطوا باختطاف 5 أشخاص من بني جلدتهم واحتجازهم بغرض ابتزازهم والمطالبة بفدية مالية لإخلاء سبيلهم.

وألقى الأمن القبض على مواطنين في الرياض تورطا بسرقة مركبات بعد تهشيم الزجاج والاستيلاء على مقتنيات شخصية ومبالغ مالية، كما تم القبض على 3 أشخاص في حفر الباطن تورطوا بارتكاب 43 قضية جنائية، تمثلت بسلب العمالة الوافدة وسرقة المركبات والمخيمات البرية.