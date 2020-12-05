رغم كورونا.. مئات الفلسطينيون يشيعون شهيدًا قتله الاحتلال الإسرائيلى

ووفقًا لوكالة "فرانس برس" الإخبارية، جاء مقتل الفتى بعد أيام من إعلان السلطة الفلسطينية عودة العلاقات مع إسرائيل، بما فى ذلك التنسيق الأمنى الذى علقته فى مايو الماضى.
وشارك المئات فى جنازة الصبى على أيمن أبو عليا، التى خرجت وسط مدينة رام الله، رغم قيود الإغلاق بسبب فيروس كورونا، حيث أطلق المشاركون هتافات مناهضة للاحتلال الإسرائيلى ولعودة التنسيق الأمنى. ورددوا هتاف: "بالروح والدم نفديك يا شهيد".
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء أمس الجمعة، أن على أيمن أبو عليا، 13 عاما، توفى بعد وقت من إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى.
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