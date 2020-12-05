مقتل 4 حوثيين بينهم قيادى فى مواجهات مع الجيش اليمنى بتعز

جدة - نرمين السيد - ونقل الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" اليوم السبت عن قائد عسكرى يمنى قوله، إن مواجهات عنيفة اندلعت، ليلة أمس، بين قوات الجيش والميليشيا الحوثية المدعومة من إيران فى جبهة الأربعين والدفاع الجوى شمال وشمال غرب مدينة تعز، عقب محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش.

وأضاف أن المواجهات أسفرت عن مقتل 4 من عناصر الميليشيا بنيران قوات الجيش، بينهم القيادى المدعو أمجد محمد المقدم، وإصابة آخرين.

وكثفت الميليشيا الحوثية فى الأيام الأخيرة من تنفيذ محاولات تسلل فاشلة، يتصدى لها قوات الجيش اليمني، الذين سيطروا على مواقع جديدة فى جبهة الأربعين شمال مدينة تعز.