العراق يتخطى 12 ألف وفاة بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 24 وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى العراق، ما يرفع حصيلة الوفيات جراء الوباء فى البلاد إلى 12.411 وفاة.





ووفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أكدت الصحة العراقية فى بيانها الصحفى، اليوم، تسجيل 1898 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالى الإصابات إلى 562.520 إصابة مؤكدة. كما أشارت الوزارة إلى تعافى 1885 من المصابين بوباء كورونا، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس فى البلاد إلى 492.657 حالة.

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