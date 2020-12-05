ابني المدلل

يعتقد البعض من الوالدين ان محبة اطفالهم تكمن في تلبية جميع رغباتهم وينتابهم شعور النقص وتانيب الضمير عند التقصير بااشباع تلك الرغبات

فالتربية النموذجية اراها منتصفة ومتربعة بين الافراط والحرمان بمعنى ان الدلال المفرط والمبالغ مشكلة مستقبلية يشعر بها الوالدين وتهدم سلوك الابناءوتأثر في شخصيتهم والحرمان ايضا مشكلة يجني ثمارها النفسية ويعيش عقدها ذلك الطفل حاضراً ومستقبلاً

لذا الوسطية منهج سليم في تربية الابناء قال تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا }

فالرغبات المعقولة يتم تلبيتها بدون تفريط وبدون حرمان وأعرف متى امنح ومتى امنع ومتى تكون القسوة ومتى يكون اللين( ليس المقصود بالقسوة الضرب او الاساءة ولكن بالمنع وارسال الرسائل لطفلك بعدم الرضا بغاية تغير السلوك الخاطئ)

واما الحب والحنان والعطف والمنطوق الجميل والنداء الطيب كونوا مع أبنائكم من الكرماء فلا تبخلوا عليهم هم بحاجة الحب وهم نعمة من الله فأحسن اليهم في حياتك حتى يدعوا لك في مماتك

وفي الحديث أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له”. بقلم موفق بن بادي

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