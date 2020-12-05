جدة - نرمين السيد - وأطلقت تركيا منذ يونيو الماضى عمليات عسكرية داخل الأراضى العراقية بإقليم كردستان، تستهدف من خلالها مواقع حزب العمال الكردستانى، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى بين المدنيين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غارات جوية تركية فى محيط قريتين بمحافظة دهوك شمال العراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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