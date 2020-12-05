جدة - نرمين السيد - وواصل عدد من الناخبين الادلاء بأصواتهم، رغم اغلاق مقار الاقتراع؛ وذلك لتواجدهم داخل الحرم الانتخابى بمدارس الاقتراع. ومن المقرر أن تتم عملية فرز الأصوات مباشرة، ليتم بعدها إعلان النتائج النهائية وأسماء الفائزين. وكانت عملية الاقتراع قد بدأت فى الساعة الثامنة من صباح اليوم فى الدوائر الخمس بمحافظات الكويت الست؛ حيث يتنافس على مقاعد البرلمان 326 مرشحا، فيما يحق ل567694 ناخبا التصويت بالانتخابات لاختيار 50 عضوا لتمثيلهم فى البرلمان وفق نظام الصوت الواحد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اغلاق مراكز الاقتراع فى انتخابات مجلس الأمة الكويتى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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