أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم السبت تسجيل 772 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي المرة الأولى التي ترصد فيها السلطات أقل من 800 إصابة يومية منذ 10 نوفمبر الماضي.

الجزائر تسجل أقل من 800 إصابة جديدة بكورونا لأول مرة منذ 10 نوفمبرالجزائر: سنشرع في تلقيح المواطنين ضد الوباء في يناير مجانا واختياريا

وأكدت الوزارة تسجيل 9 وفيات جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 87502، والوفيات إلى 2501.

وتماثل 538 مريضا للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليصل العدد الكلي للمتعافين من الفيروس إلى 56617.

يذكر أن الجزائر تخطط للشروع في عملية التلقيح ضد فيروس كورونا على دفعات بحلول يناير 2021، وفق ما أعلنه مدير وكالة الأمن الصحي كمال صنهاجي.