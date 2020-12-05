قررت الحكومة الجزائرية، اليوم السبت، تقديم الدعم لتكاليف فحوصات واختبارات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وقالت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن بيان لمجلس الوزراء: "قررت الحكومة تقديم الدعم والـمساعدة للمواطنين لمواجهة تكاليف فحوصات السكانير واختبارات PCR واختبار الـمضادات الجينية".

وذكر البيان أن القرار جاء إثر اجتماع للحكومة الجزائرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء عبد العزيز جراد. وتم تخصيص الاجتماع لدراسة شروط وكيفية تحسين دعم الخدمات الطبية الـمتعلقة بوباء كورونا. وأوضح البيان أن الحكومة قررت تقديم إعانة مالية قيمتها 5000 دينار لتكاليف الفحص "بالسكانير الصدري"، و3500 دينار "لتكاليف اختيار PCR"، و1500 دينار لتكاليف الاختبار السريع للمضادات الجينية. وأشار جراد إلى التوجيهات رئاسة الجمهورية الـمتعلقة بضرورة تقديم الدعم والـمساعدة للمواطنين، في ظل وباء كورونا. يذكر أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الفاتح جانفي (يناير) 2021، لـمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، وفقا للأوضاع الصحية في البلاد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكومة الجزائرية تقرر دعم فحوصات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.