لبنان يسجل 12 وفاة و1622 إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - ويرتفع بذلك العدد الإجمالى للوفيات إلى 1090، والإصابات إلى 135876، وتماثل 939 مريضا للشفاء فى الـ24 ساعة الماضية، فيما يعالج 379 مصابا فى وحدات العناية المركزة.
وكان وزير الصحة حمد حسن حذر من عدم توفر أسرة فى المستشفيات لمواجهة الإصابات المتزايدة، مؤكدا أن الإصابات آخذة فى الازدياد.
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