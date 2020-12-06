تونس .. 45 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة فى تقريرها اليومى بأن إجمالى عدد الوفيات فى البلاد جراء الفيروس وصل إلى 3526، بينما إجمالى الإصابات وصل إلى 102.991.

ولفتت إلى أن عدد المتعافين بلغ 76.441، مشيرة إلى أنه يتم حاليا التكفل بـ1.433 مصابا بالفيروس فى المستشفيات بالقطاعين الخاص والعام.

وأوضحت أنه يقيم حاليا 288 مصابا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين فى حين يخضع 112 مصابا للتنفس الاصطناعى.