موريتانيا .. تسجيل أكثر من 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتى وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتى وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أن إجمالى حالات الإصابة بفيروس كورونا فى موريتانيا بلغ 9 آلاف و 359 إصابة، فيما بلغ إجمالى حالات الوفيات 184 حالة.

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