على رأسهم مرزوق الغانم: اسماء الفائزين بعضوية مجلس الأمة الكويتى 2020 عن...

أعلنت اللجنة الرئيسية في الدائرة الانتخابية الثانية أسماء الفائزين بعضوية مجلس الأمة الكويتي (أمة 2020) وذلك بعد فرز الأصوات المشاركة في العملية الانتخابية التي جرت يوم السبت.. وفيما يلي السيرة الذاتية للفائزين العشرة في الدائرة : الفائز الأول: مرزوق علي محمد ثنيان الغانم مواليد عام 1968 - حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية - رئيس مجلس إدارة شركة بوبيان للبتروكيماويات - عضو مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية القابضة وشركة مواد البناء وشركة جلوبال تيليكوم - عضو مجلس الأمة (2006 - 2008 - 2009 - فبراير 2012 المبطل - 2013 - 2016) - شغل منصب رئيس مجلس الأمة (2013 - 2016) - رئيس مجلس إدارة نادي الكويت سابقا- عضو جمعية المهندسين ورابطة المهندسين الميكانيكيين العالمية. الفائز الثاني: محمد براك عبدالمحسن محمد المطير مواليد عام 1969 - حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال - المدير العام لشركة (شوال) للتجارة العامة - عضو مجلس الأمة (2003 - 2006 - 2008 - 2016). الفائز الثالث: خليل إبراهيم محمد حسين الصالح من مواليد عام 1958 - حاصل على دبلوم الطيران المدني - رئيس قسم الأسطول الأميري سابقا - عضو مجلس الأمة (ديسمبر 2012 المبطل - 2013 - 2016) - عضو جمعية الطيارين ومهندسي الطيران - عضو نقابة العاملين في الخطوط الجوية الكويتية. الفائز الرابع: حمد محمد جاسم محمد المطر من مواليد عام 1970 - حاصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء الصناعية - عضو هيئة التدريس في كلية الدراسات العليا - عضو مجلس الأمة (فبراير 2012 المبطل) - الرئيس السابق للجمعية الكيميائية الكويتية - الرئيس السابق لاتحاد الكيميائيين العرب. الفائز الخامس: سلمان خالد مرزوق حليله العازمي من مواليد 1969 - حاصل على شهادة الثانوية العامة. الفائز السادس: خالد عايد جاسم مقضي العنزي من مواليد 1968 - حاصل على درجة الدكتوراه في القانون - محامي معتمد في محكمة التمييز والمحكمة الدستورية العليا. الفائز السابع: بدر ناصر عبدالعزيز الحميدي حاصل على شهادة علوم الطيران ودبلوم في الإدارة - عضو مجلس إدارة (الاستثمارات الوطنية) - عضو لجنة سوق الكويت للأوراق المالية 1988 - وزير الأشغال العامة في الفترة من 2003 إلى 2007. الفائز الثامن: بدر حامد يوسف راشد الملا مواليد 1971 - حاصل على درجة الدكتوراه في القانون- محامي - عضو هيئة التدريس في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية - رئيس تحقيق في الداخلية - عضو مجلس 2016 (تكميلية الدائرة الثانية). الفائز التاسع: حمد سيف محمد جديع الهرشاني من مواليد 1945 - حاصل على شهادة الثانوية العامة - أعمال حرة - عضو مجلس الأمة (2012 المبطل - 2013 - 2016) - ترأس نادي الصليببخات الرياضي- عضو سابق في اتحاد كرة القدم الكويتي. الفائز العاشر: أحمد محمد أحمد الحمد من مواليد عام 1967 - حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية - مديرا في وزارة الكهرباء والماء - عضو جمعية المهندسين الكويتية.

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