التحالف الدولى يشن غارتين على مواقع لداعش بـ العراق

جدة - نرمين السيد - وكانت خلية الإعلام الأمنى بالعراق، قد أعلنت أمس، عن تدمير 5 أوكار لتنظيم داعش الإرهابى بضربة جوية فى جبال مكحول شمالى البلاد.

وذكرت الخلية، فى بيان، "أنه بأمر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولى ضربة جوية فى سلسلة جبال مكحول".

وأوضحت أن الضربة أسفرت عن تدمير 5 أوكار لعناصر عصابات داعش الإرهابية.