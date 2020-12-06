جدة - نرمين السيد - أكد نبأ لشبكة "سكاى نيوز عربية"، اليوم الأحد، خسارة جميع المرشحات الـ 28 فى الانتخابات البرلمانية الكويتية التى أجريت أمس السبت، ما يعنى أن مجلس الأمة الكويتى سيكون خاليًا من الأصوات النسائية لهذه الدورة.





وبحسب وسائل الإعلام الكويتية، خاض السباق الانتخابى 326 مرشحًا، بينهم 29 امرأة، حيث يضم مجلس الأمة الكويتى خمسين عضوًا، موزعين على خمس دوائر انتخابية، ويتم انتخابهم عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، لدورة برلمانية تستمر أربع سنوات. ويبلغ عدد المواطنين فى الكويت مليون و432 ألف نسمة، بينهم 273.940 من الذكور و293.754 من الإناث يحق لهم التصويت.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خسارة جميع المرشحات الـ 28 في الانتخابات البرلمانية الكويتية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.