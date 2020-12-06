“العدل” توضح خطوات تنازل الورثة عن المنزل لأحد أفراد العائلة

أوضحت وزارة العدل، الخطوات التي يجب اتباعها من قبل الورثة الراغبين في التنازل لأحد أفراد العائلة عن ملكية المنزل.
وجاء توضيح الوزارة، رداً على استفسار من أحد المواطنين بشأن رغبته هو وأشقاؤه في التنازل لوالدتهم عن ملكية منزل العائلة دون حضورهم.
وبيّنت الوزارة، أنه بعد التأكد من أن الصك مُحدث يتطلب الإفراغ حضور الورثة أو من يمثلهم وحضور المتنازل لها أو من يمثلها، مع إحضار صك العقار وصك حصر الورثة والرقم المرجعي للضريبة من موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل.
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