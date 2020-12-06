عاجل.. الحكومة الكويتية تقدم استقالتها لأمير البلاد

جدة - نرمين السيد - تقدمت الحكومة الكويتية، اليوم الأحد، باستقالتها لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية.



جدة - نرمين السيد - تقدمت الحكومة الكويتية، اليوم الأحد، باستقالتها لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية. من جانبه، كلف الشيخ نواف، الحكومة المستقيلة بتصريف الأعمال وذلك بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة.

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