أمير الكويت يبعث ببرقيات تهنئة إلى الفائزين بعضوية مجلس الأمة 2020

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقيات تهنئة للفائزين بعضوية مجلس الأمة 2020 عبر فيها عن خالص تهانيه بالثقة التي أولاهم إياها المواطنون الكرام بانتخابهم لعضوية مجلس الأمة سائلاً المولى تعالى أن يعين الجميع على تحمل هذه المسؤولية لخدمة الوطن العزيز والإسهام في رقيه وتطوره ورفع رايته.وفق كونا.

وبعث ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ببرقيات تهان للفائزين بعضوية مجلس الأمة 2020 و خالص تهانيه وصادق تمنياته لهم بالتوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.

كانت نتائج الانتخابات البرلمانية لمجلس الأمة 2020 للفصل التشريعي السادس عشر، قد أسفرت عن فوز 50 مرشحا بعضوية مجلس الأمة، منهم 31 نائباً جديداً، فيما عاد 19 نائباً من أعضاء مجلس الأمة 2016 إلى المجلس، بعد فوزهم في الانتخابات.

وبحسب النتائج النهائية، بلغت نسبة التغيير في تركيبة المجلس 62%، حيث لم ينجح من أعضاء مجلس 2016 إلا 19 نائباً في سيناريو مكرر للانتخابات التي أجريت في 2016، وغلبت الوجوه الجديدة على معظم الدوائر بنسبة تجاوزت 42%.

وكانت أعلى نسب التغيير في الدائرتين الأولى والثالثة بـ 70% لكل منهما، في حين تساوت الدائرتان الرابعة والخامسة بتغيير بلغ 60%، أما الدائرة الثانية فكانت الأقل تغييراً بنسبة 50%. وكان لافتاً غياب الوجوه النسائية عن مجلس 2020، وذلك للمرة الأولى منذ بداية تطبيق نظام الصوت الواحد في ديسمبر 2012، بعد أن خسرت النائبة صفاء الهاشم مقعدها الذي حافظت عليه لأكثر من دورة برلمانية.