 بعد توقف 9 أشهر.. استئناف الرحلات الجوية الداخلية فى الجزائر

جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان لوزارة النقل، بأن "عودة الرحلات الجوية الداخلية، سيكون وفق برنامج يومى للرحلات، ستعمل على تحضيره الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية إلى مختلف ولايات الجمهورية"، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

وأوضحت الوزارة أنّ "الرحلات الدولية من وإلى الجزائر، ستبقى مرتبطة فقط بإجلاء المواطنين العالقين خارج الوطن، فى حين تبقى الرحلات الجوية التجارية مؤجلة إلى أجل لاحق".