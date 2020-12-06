جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان لوزارة النقل، بأن "عودة الرحلات الجوية الداخلية، سيكون وفق برنامج يومى للرحلات، ستعمل على تحضيره الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية إلى مختلف ولايات الجمهورية"، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.
وأوضحت الوزارة أنّ "الرحلات الدولية من وإلى الجزائر، ستبقى مرتبطة فقط بإجلاء المواطنين العالقين خارج الوطن، فى حين تبقى الرحلات الجوية التجارية مؤجلة إلى أجل لاحق".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد توقف 9 أشهر.. استئناف الرحلات الجوية الداخلية فى الجزائر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.