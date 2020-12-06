عاجل.. بدء جلسة مجلس النواب الليبى فى غدامس



جدة - نرمين السيد - وكان المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب الليبى، عبدالله بليحق، نفى قبل يومين، تصريحات منسوبة لرئيس مجلس النواب المستشار "عقيلة صالح"، حول رفضه التفاوض فى مدينة غدامس الليبية، مؤكدًا أن هذه التصريحات عارية عن الصحة ونافياً إياها جملةً وتفصيلاً.

وكانت المحادثات العسكرية "5+ 5" انطلقت بين فرقاء ليبيا، وبرعاية الأمم المتحدة، فى مدينة غدامس قرب الحدود الجزائرية والتونسية، منذ شهر، فى أول محادثات تجرى بين الفرقاء على أراض ليبية.