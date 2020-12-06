عاجل.. الجيش الليبى يسيطر على معسكر المغاوير فى أوبارى

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار نجاح المحادثات العسكرية "5+ 5" بين الفرقاء الليبيين، والتى انطلقت وبرعاية الأمم المتحدة، وتستمر حاليًا فى مدينة غدامس قرب الحدود الجزائرية والتونسية.

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