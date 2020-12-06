وزير جزائرى يصفع الإخوان : يحنون للاستعمار وأجندتهم تخدم أطرافا خارجية

جدة - نرمين السيد - فى هجوم لاذع، انتقد وزير الاتصال ومتحدث الحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر، التيارات السياسية للإخوان فى بلاده، مؤكدًا أن لديهم أجندات تخدم أطرافًا خارجية، إلا أن الشعب "أفشل كل الحسابات التى راهنت على سقوط الجزائر ".





وفى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية، أكد بلحيمر على أن بلاده تتجه نحو بناء دولة "لا تخضع للإملاءات ولا للابتزازات"، محذرًا من خطورة وحساسية الوضع الذى تمر به الجزائر، الذى أصبح فى "مفترق الطرق بين تيارين لا يلتقيان ولا يتوافقان".

وأشار المتحدث الجزائرى إلى التيار الأول على أنهم "الذين يحنون للعهد الاستعمارى البائد، ويتسترون خلف مزاعم الديمقراطية من خلال المرور عبر مرحلتهم الانتقالية أو التأسيسية".

كما أشار إلى التيار الثانى على أنه يمثله "دعاة إحداث التغيير الجذرى بطرق سلمية وعبر مؤسسات الدولة"، مؤكدًا أن الاستفتاء الأخير على التعديل الدستورى الذى جرى بداية الشهر الماضى كان مثالاً على بناء وفق "أسس صلبة، وسينسف تماما بقايا النظام السياسى السابق ورموزه الذين يوجد معظمهم إما فى حالة فرار بالخارج أو رهن السجون".

ولم يذكر بلحيمر أسماء تلك التيارات فى تصريحاته "النارية والحادة"، إلا أن تقارير محلية أكدت أنها كانت موجهة للتيارات الإخوانية والأحزاب المتهمة بشبهة الارتباط بدوائر فرنسية مشبوهة غير حكومية أو بالدولة العميقة.

وكانت "حركة مجتمع السلم"، التى يقودها الإخوانى عبد الرزاق مقرى، و"جبهة العدالة والتنمية" بزعامة الإخوانى عبد الله جاب الله، من أكثر المروجين لطرح "الفترة الانتقالية" بالتزامن مع خروج ملايين الجزائريين المطالبين برحيل نظام بوتفليقة فى فبراير 2019.

بينما يؤكد المتابعون أن أطروحات الجبهتين حملت أجندة إخوانية مشبوهة، سعت بالدرجة الأولى لتوريط الجيش فى السياسة، وتعديل القوانين بما يتماشى مع أطماعهم فى الحكم، إلا أن دعواتهما قوبلت بالرفض الشعبى الذى طالب كذلك برحيل رموز الإخوان.

وشدد وزير الاتصال الجزائرى خلال تصريحاته، على أن "الجزائر الجديدة لا تخضع للإملاءات ولا للابتزازات مهما كان مصدرها وطبيعتها"، مضيفًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مراجعة القوانين العضوية المتعلقة بالانتخاب والأحزاب والجمعيات والإعلام تكريساً لما أسماه "نظام الحكم الجديد"، ما يصفه المتابعون فى الجزائر بأنه سيبدد آمال الإخوان فى السلطة.