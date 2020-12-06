وزير الصحة يوافق على الآليات والقواعد المنظمة للتطوع الصحي

صدرت موافقة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، على الآليات والقواعد المنظمة للتطوع الصحي، والتي تهدف إلى تنظيم التطوع الصحي وتطويره، وتنظيم العلاقة بين أطراف العمل التطوعي الصحي، وتحديد حقوق وواجبات كل طرف، وتنمية قدرات المتطوعين الصحيين وتوجيهها نحو الأولويات الصحية للنظام الصحي والمجتمع، بالإضافة إلى ضمان سلامة المرضى وجودة الخدمات الصحية المقدمة من المتطوعين الصحيين.
جدير بالذكر أن مركز التطوع الصحي عَمِل منذ تأسيسه في 2019، على الإشراف ودعم وتنظيم وتطوير التطوع الصحي في المملكة.
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