الصومال : مقتل 5 عسكريين فى هجوم إرهابى استهدف قاعدة عسكرية

جدة - نرمين السيد - وبحسب وسائل إعلام محلية فى الصومال، استهدف هجوم حركة الشباب قاعدة عسكرية فى مديرية أوطيغلى التى تم تحريرها فى وقت سابق من العناصر الإرهابية، بمحافظة شبيلى السفلى جنوبى الصومال، موضحة أن الهجوم كان مباغتًا وأعقبه مواجهات مباشرة بين الجيش الصومالى والإرهابيين.
وأسفر الهجوم الإرهابى عن خسائر بشرية بين الجيش والعناصر الإرهابية، إلا أنها لم يجرى تحديدها بعد على نحو دقيق.
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