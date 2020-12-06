الكويت تسجل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، فى بيانه اليوم، إنه تم تسجيل 205 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالى الإصابات إلى 144.369 إصابة مؤكدة.
كما أشار السند إلى وجود 81 فى وحدات العناية المركزة، وتماثل 425 مصابًا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة المتعافين من كورونا فى الكويت إلى 140.035 حالة.
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