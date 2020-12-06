الأقلام العارية

تحالف الأقلام يجعلها تتعرى أمام بعضها لتخلط الأحبار ثم تحقنها في قلم الفداء ليأتي هو بدوره إلى الأعتاب فيقرع أبوابها ليفرغ ما بداخلة على أثواب ساكني تلك الديار

(تشبيه عام وليس خاص)

مقال النقد وجلد الذات وجه لي كرد على مقالاتي ويبدو أن أحبار ذلك القلم جمعت من عدة زهور كأني أشم عبيرها الأن

ذلك المقال الأنثوي والذي أخذ طريقآ ترابيآ معوجآ ومعتمآ بعيدآ عن مساري الصحيح قاذفآ الحجارة والأتربة خلفه مسرعآ نحو الا شيء وكأنه على هذا الحال لا يعاقب إلا نفسه

قرأته قبل أن يتلاشى خلف الأفق

كان قوي المفردات ملم بالإيجابيات وبالسلبيات المجتمعية التي أكل عليها الزمن وشرب في حركة دائرية مستمرة وهو يشهر بإصبعه نحو وجهي حتى ظننت أن وجهي مركز الكون وفيه تنطوي الشعوب وتعيش، وهكذا نحن عندما نعجز عن مواجهة ظاهرة مجتمعية وحلها نبدأ في البحث عن فرد واحد لنلقي عليه اللوم لأننا غير قادرون على حمل هذا الثقل من الرفض لواقعنا ولابد لنا من قربان نضحي به ليهدأ الضجيج ولو لبرهة بداخلنا

ومن هنا أخذ المقال يجتر بعضه وكأنه قد علق في الدائرة المفرغة فالكلمات تعاد والعبارات تتردد والتخبط كان واضح جدآ برغم إنتقاء كلماته فالتخبط لم يكن إلا في كيفية توجيه اللوم والعتب

لا تثريب على كاتبة المقال فهي لا تعلم أني لا أكتب لكل العقول فما دس بين السطور كان عمقآ لن يبلغة إلا من كان له قلب رشيد

وهذه فرصة قد لا تتكرر كي أوضح لكم ولها الفرق بين النقد البناء والتنمر في بيئة العمل

فالنقد الهادف يؤدي للتطور دائمآ اما التنمر فيظهر بطريقة التواصل العدائية ولوم الأخر وكأن هذا ما حصل لي حين اشير لوجهي الذي خيل لي أنه مخبئ للمدن والقرى الريفية

كما أن هناك نقد للمقالات بطريقة علمية من حيث التحليل الموضوعي والذي يبنى على الإستدلال المنطقي بالحجج والأدلة التي تدعم وجهة نظر الناقد وليس رصف للكلمات من هنا وهناك.

ثم تأتي مرحلة الكتابة والصياغة بتعليق نقدي تحليلي قد يكون مؤيد أو مخالف، وانا هنا لا ازال اشيد بروعة ودقة المقال النقدي (النقد وجلد الذات )بغض النظر كونه سطر بحبر واحد أو عدة أحبار فأنا لا التفت للتكهنات ولا أحب أن أكل من الكتف كما ذكر في المقال النقدي فهي عضلة تمرض كثير بما يسمى الأبهر وأخشى إن أكلت منها أن أصبح مريضة كغيري

أحيانا اضرم النار في الهشيم لكي تمطر سحابة، فبعض القلوب قد تأكلت من الجفاف حتى أكل بعضها بعضآ

فأنا ارى أني بالفعل أحمل الكون كله ولكن ليس في وجهي هذه المره كما اشير لي بل في قلبي مرحبة بكل قلم ناقد وبناء رافضة كل متنمر هادم

فكيف لي بأن أقبل بأمرآ وانا التي تحاربه .