وذكرت وكالة الأنباء السورية اليوم الأحد أن القوات التركية ومرتزقتها من الإرهابيين اعتدوا بقذائف الهاون والمدفعية على المبانى السكنية فى محيط أم حرملة وداد عبدال والنويحات بريف الحسكة؛ ما تسبب بوقوع دمار فى عدد من المنازل والبنى التحتية.
ولفتت إلى أن الاعتداء التركى على تلك القرى تزامن مع سماع دوى عدة انفجارات شرق مدينة رأس العين الأمر الذى تسبب بحالة من الذعر والخوف بين المدنيين نتيجة ضراوة العدوان وأصوات انفجار القذائف.
ومنذ بداية العدوان التركى على الأراضى السورية، قامت القوات التركية ومرتزقتها بالاعتداء على القرى والبلدات الآمنة فى أرياف الحسكة والرقة وحلب بقذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة المختلفة؛ ما تسبب بدمار المنازل السكنية والمنشآت الحيوية فى هذه البلدات إضافة إلى تهجير سكان هذه القرى والبلدات من منازلهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوات التركية تقصف بالمدفعية عددا من المنازل السكنية بريف الحسكة فى سوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.