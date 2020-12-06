القوات التركية تقصف بالمدفعية عددا من المنازل السكنية بريف الحسكة فى سوريا

جدة - نرمين السيد - جددت القوات التركية ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية قصفها بقذائف المدفعية عددا من المنازل السكنية فى القرى والبلدات المحيطة بمدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالى الغربى.





وذكرت وكالة الأنباء السورية اليوم الأحد أن القوات التركية ومرتزقتها من الإرهابيين اعتدوا بقذائف الهاون والمدفعية على المبانى السكنية فى محيط أم حرملة وداد عبدال والنويحات بريف الحسكة؛ ما تسبب بوقوع دمار فى عدد من المنازل والبنى التحتية.

ولفتت إلى أن الاعتداء التركى على تلك القرى تزامن مع سماع دوى عدة انفجارات شرق مدينة رأس العين الأمر الذى تسبب بحالة من الذعر والخوف بين المدنيين نتيجة ضراوة العدوان وأصوات انفجار القذائف.

ومنذ بداية العدوان التركى على الأراضى السورية، قامت القوات التركية ومرتزقتها بالاعتداء على القرى والبلدات الآمنة فى أرياف الحسكة والرقة وحلب بقذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة المختلفة؛ ما تسبب بدمار المنازل السكنية والمنشآت الحيوية فى هذه البلدات إضافة إلى تهجير سكان هذه القرى والبلدات من منازلهم.