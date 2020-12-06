مقتل 13 حوثياً فى صعدة إثر محاولتهم التسلل لموقع تابع للجيش اليمنى

جدة - نرمين السيد - قتل 13 عنصراً من ميليشيات الحوثى وأصيب آخرون، اليوم الأحد، برصاص قوات الجيش الوطنى اليمنى شمال مركز مديرية باقم بمحافظة صعدة، أثناء محاولتهم التسلل لموقع تابع للجيش اليمنى، حسبما أفادت قناة "العربية".





وقال قائد اللواء الخامس حرس حدود، محمد الباهلى، إن "عناصر من الميليشيات الحوثية حاولت التسلل إلى بعض مواقع الجيش الوطنى بمديرية باقم وتمكنت قوات الجيش من التصدى لها". كما أضاف أن "العملية أسفرت عن مقتل 13 عنصراً حوثياً وإصابة آخرين بجروح مختلفة، فيما لاذ البقية بالفرار، تاركين أسلحتهم الخفيفة والمتوسطة".

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