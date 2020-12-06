تونس تمدد حظر التجول جراء فيروس كورونا حتى 31 مارس المقبل

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزارة الصحة التونسية، صباح اليوم الأحد، تسجيل 45 وفاة و1091 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الـ24 ساعة الأخيرة.

وأفادت الوزارة فى تقريرها اليومى بأن إجمالى عدد الوفيات فى البلاد جراء الفيروس وصل إلى 3526، بينما إجمالى الإصابات وصل إلى 102.991.

ولفتت إلى أن عدد المتعافين بلغ 76.441، مشيرة إلى أنه يتم حاليا التكفل بـ1433 مصابا بالفيروس فى المستشفيات بالقطاعين الخاص والعام.

وأوضحت أنه يقيم حاليا 288 مصابا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين فى حين يخضع 112 مصابا للتنفس الاصطناعى.